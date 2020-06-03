وزير الدفاع الأمريكي: نعارض استخدام القوة لفض الاحتجاجات لكننا ضد التخريب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أدان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، في مؤتمر صحفي اليوم الإربعاء، مقتل جورج فلويد، رجل أسود البشرة على يد ضابط شرطة، مؤكدًا أهمية تجاوز العنصرية.
وقال إسبر: "نعارض استخدام القوة لفض الاحتجاجات، ولكننا ضد عمليات التخريب".
وشدد وزير الدفاع الأمريكي على دعمه للتظاهرات السلمية، وقال: "المؤسسة العسكرية ملتزمة بحماية حقوق المواطنين والممتلكات".
تأتي تصريحات إسبر بعد استمرار الاحتجاجات لليوم التاسع على التوالي بعد مقتل فلويد، 46 عامًا، فيما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوات انفاذ القانون بالتصدي للمتظاهرين وتفريق الاحتجاجات في المنطقة المحيطة بالبيت الأبيض، فاستخدموا القنابل المطاطية والغاز المسيل للدموع.
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