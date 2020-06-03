104 إصابات جديدة بكورونا في إقليم كردستان العراق

كشفت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق عن تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في الإقليم إلى 849 حالة، حسبما ذكر

موقع روسيا اليوم.

وذكر بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أن هذه الإصابات تم تشخيصها بعد إجراء 1496 عملية فحص خلال الـ24 ساعة الماضية.

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حيث تم تسجيل 6 إصابات في عاصمة الإقليم أربيل، و46 في السليمانية و52 في محافظة دهوك .

وبذلك يكون العدد الكلي للإصابات في عموم إقليم كردستان 849 حالة، من بينها 14 حالة وفاة، و434 حالة شفاء، ولا تزال هناك 401 إصابة تحت العناية الطبية.