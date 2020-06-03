إنهاء إضراب الصرافين بلبنان

قالت نقابة الصرافين اللبنانيين في بيان، اليوم الأربعاء، إن الصرافين سيشترون الدولار الأمريكي بسعر أدنى 3950 ليرة لبنانية، ويبيعونه بسعر أقصى 4000 ليرة لبنانية.
وذكرت وكالة "رويترز" أن هذه الخطوة تمثل إنهاء لإضراب قام به الصرافون اللبنانيون، والذي استمر شهرًا.
وفي وقت سابق أعلنت نقابة الصرافين في لبنان عن إضراب مفتوح حتى يتم إطلاق الصرافين المعتقلين لمخالفتهم سعر الصرف الذي حدده مصرف لبنان.
ويسعى لبنان إلى الحصول على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي، متسلحا بخطة انقاذ أقرتها الحكومةاللبنانبة، بعدما تخلف للمرة الأولى عن سداد ديونه السيادية.
وقال رئيس الحكومة، حسان دياب، في وقت سابق إن لبنان يسعى لدعم مالي خارجي بقيمة 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى تمويلات بنحو 11 مليار دولار جرى التعهد بها في مؤتمر للمانحين بباريس في 2018 لمشاريع بنية تحتية، لكنها مشروطة بإصلاحات تأجلت طويلا.
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