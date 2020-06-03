الاتحاد الأوروبي تعتزم تسيير جسر جوي لدعم السودان في مكافحة كورونا

أكد سفير الاتحاد الأوروبي في السودان روبرت فان دن دوول، أن الاتحاد بصدد تسيير جسر جوي لتقديم الدعم والمساندة للحكومة الانتقالية في جهودها لمكافحة جائحة كورونا.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إن وزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين التقى اليوم الأربعاء، بسفراء الاتحاد الأوروبي
وذكرت وزارة الخارجية السودانية أن سفير الاتحاد الأوروبي، أوضح أن فرنسا والسويد ستقومان بتنسيق وتسهيل عملية الجسر الجوي، وأن الطائرة الأولى من المتوقع أن تصل يوم ١٠ يونيو محملة بـ ٩٢طنا من المعدات الطبية.
وأعرب وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عن الشكر والتقدير للاتحاد الأوروبي ودوله لجهودهم في مكافحة جائحة كورونا، وتقديم دعم مقدر للسودان بتسيير الجسر الجوي للمساهمة في احتواء الجائحة.
وقال إن ذلك الجسر يأتي ضمن العلاقات المتميزة بين السودان ودول الاتحاد الأوروبي، وأنه امتداد للمساعدات التي ظل يتلقاها السودان من دول الاتحاد منذ تشكيل الحكومة الانتقالية.
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