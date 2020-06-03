وافقت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يسرع من عملية فصل أفراد الجيش المتورطين في التطرف أو الجرائم الخطرة.
خطيرًا للنظام العسكري أو سمعة الجيش، ويسري ذلك على من خدموا لأقل من ثماني سنوات، وفق شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.
ويسمح مشروع القانون- الذي اقترحته وزيرة الدفاع أنيجريت كرامب-كارنباور- للجيش بالتخلص بشكل سريع من الأفراد الذين يشكل وجودهم تهديدًا
وتنص القواعد العسكرية الحالية على أنه لا يمكن طرد منخدموا بالجيش لأكثر من أربع سنوات إلا بعد إدانتهم بجريمة أو وفق إجراء تأديبي تقوده المحكمة قد يحتاج لسنوات.
يأتي ذلك بعد اكتشاف عدد من المتطرفين اليمينيين بالجيش الألماني، ومنهم عضو بفرق القوات الخاصة كانت لديه أسلحة وذخائر ومتفجرات بالمنزل، وما زال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة البرلمان ليدخل حيز التنفيذ.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تتبنى قانونًا لطرد أفراد الجيش المتورطين في الجرائم الخطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.