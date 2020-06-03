ألمانيا تتبنى قانونًا لطرد أفراد الجيش المتورطين في الجرائم الخطرة

وافقت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يسرع من عملية فصل أفراد الجيش المتورطين في التطرف أو الجرائم الخطرة.



ويسمح مشروع القانون- الذي اقترحته وزيرة الدفاع أنيجريت كرامب-كارنباور- للجيش بالتخلص بشكل سريع من الأفراد الذين يشكل وجودهم تهديدًا

خطيرًا للنظام العسكري أو سمعة الجيش، ويسري ذلك على من خدموا لأقل من ثماني سنوات، وفق شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وتنص القواعد العسكرية الحالية على أنه لا يمكن طرد من

خدموا بالجيش لأكثر من أربع سنوات إلا بعد إدانتهم بجريمة أو وفق إجراء تأديبي تقوده المحكمة قد يحتاج لسنوات.

يأتي ذلك بعد اكتشاف عدد من المتطرفين اليمينيين بالجيش الألماني، ومنهم عضو بفرق القوات الخاصة كانت لديه أسلحة وذخائر ومتفجرات بالمنزل، وما زال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة البرلمان ليدخل حيز التنفيذ.