الكرملين: بوتين لن يُشارك في قمة تطوير لقاح ضد كورونا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لن يشارك في القمة الدولية الخاصة بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، التي دعا إليها رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.
أرفع مستوى في الدورة القادمة من القمة العالمية للقاحات (Global Vaccine Summit 2020) التي من المقرر أن تعقد في 4 يونيو بواسطة الفيديو.
وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء - بأن روسيا لا تنوي المشاركة على
وأوضح بيسكوف أن هذا الملف يخص بدرجة أكبر وزارة الصحةالروسية المعنية بمكافحة انتشار فيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19".
ومن المقرر أن يشارك وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في القمة التي تنظم بريطانيا دورتها المقبلة.
كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وجه دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة دولية افتراضية خاصة بمساعي تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد أوائل الشهر المقبل.
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