السنغال تُسجل 96 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد اجراء الفحص على 1549 شخصا. على 1549 شخصا. وأكدت الوزارة في بيان بثته الاذاعة السنغالية اليوم، أن عدد إجمالي المصابين في السنغال بلغ اليوم 3932 مصابا تعافى منهم 2063 مصابا فيما يواصل 1823 مصابا علاجهم في المستشفيات. أن عدد إجمالي المصابين في السنغال بلغ اليوم 3932 مصابا تعافى منهم 2063 مصابا فيما يواصل 1823 مصابا علاجهم في المستشفيات.

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