المجلس الدولي للممرضات: إصابة 230 ألف من عمال الرعاية الصحية حول العالم

قال المجلس الدولي للممرضات في تقرير نشره اليوم الأربعاء، إن أكثر من 230 ألفًا من العاملين فى مجال الرعاية الصحية حول العالم أصيبوا بفيروس كورونا في الوقت الذى توفيت فيه 600 ممرضة جراء الوباء.



ودعا المجلس الحكومات إلى تسجيل عدد الإصابات والوفيات بين موظفى الرعاية الصحية، واتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الممرضات من

الفيروس، وأنه لا يوجد سجل منتظم وموحد في العالم للضحايا العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وقال "المجلس" إن الأرقام بشأن الإصابات والوفيات بين عمال الرعاية الصحية والممرضات استندت إلى بيانات تم جمعها من جمعيات التمريض الوطنية والأرقام الرسمية وتقارير وسائل الإعلام من عدد محدود

من البلدان.

وأكد "المجلس" أنه بدون هذه البيانات فإنه لن تعرف التكلفة الحقيقية للوباء بما سيجعل العالم أقل قدرة على معالجة الأوبئة الأخرى في المستقبل.

وأظهرت بيانات المجلس الدولى أن حوالى 7% من حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم تقع بين عمال الرعاية الصحية وهو حوالى 450 ألف حالة من أصل ستة ملايين إصابة حول العالم، مما يعنى أن الممرضات والموظفين الآخرين معرضون لخطر كبير وكذلك المرضى الذين يقومون برعايتهم.