السعودية تسجل وفيات وإصابات جديدة بكورونا

وقالت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 2369 حالة تعافٍ، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 68159 حالة.

كما كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 579 حالة وفاة .

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، حذر أمس الثلاثاء من تزايد حالات عدوى كورونا، مشيرًا إلى أن الحالات الحرجة وصلت إلى رقم مقلق، خاصة بعد التزايد الملحوظ في الأيام الماضية، خصوصًا عند كبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة وبالأخص في مدينتي جدة والرياض.

وأوضح متحدث الصحة، أن الأرقام الكبيرة دليل على أن هناك سلوكيات غير منضبطة في المجتمع، ولا بد من الحذر ووقاية الفئات الأكثر خطورة في التعرض للفيروس.