جونسون: حياة السود مهمة ليس بأمريكا فقط بل في جميع أنحاء العالم

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وأضاف جونسون في كلمة للبرلمان ”بالطبع حياة السود مهمة، وأنا أتفهم تمامًا الغضب والحزن الذي يشعر به الناس، ليس في أمريكا فقط، بل وفي جميع أنحاء العالم، وفي بلدنا أيضًا“.
وتابع ”أدعم أيضًا كما قلت من قبل، الحق في التظاهر. النقطة الوحيدة التي سأشير إليها.. هي أن أي احتجاج يجب أن يتم بشكل قانوني وفي هذا البلد يجب أن تُنظم الاحتجاجات بما يتفق مع قواعدنا الخاصة بالتباعد الاجتماعي“.
وعندما سُئل عما إذا كان سينظر في صادرات معدات التصدي للشغب إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، قال جونسون، إنه سيراجع أي شكاوى.
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