كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريح صادم من الاتحاد الأوروبي بشأن تهديد فيروس كورونا للعمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صنفت المفوضية الأوروبية، اليوم الاربعاء، فيروس كورونا المستجد على أنه تهديد متوسط التهديد للعمال، مما أثار انتقادات من المشرعين الاشتراكيين لأن الخطوة ستسمح بتدابير سلامة أقل صرامة في مكان العمل مما لو كان الفيروس يعتبر خطرًا كبيرًا.

وقد صنفت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الفيروس على أنه خطر من المستوى 3 في قائمة المخاطر المكونة من أربع خطوات، والمستوى 4 هو الأعلى، كما أوردت وكالة "رويترز".

بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، يمكن للفيروس من المستوى 3 "أن يسبب مرضًا بشريًا شديدًا ويمثل خطرًا خطيرًا على العمال؛ قد يمثل خطرًا للانتشار في المجتمع، ولكن هناك عادة علاج وقائي فعال متاح".

القرار له آثار اقتصادية وصحية واسعة لأنه يمكن أن يؤثر على تكاليف الشركات في استئناف النشاط التجاري ويكون له تأثير على سلامة العمال.

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تشكل العوامل البيولوجية من المستوى 4 "مخاطر عالية" للعدوى مع عدم توفر العلاج الوقائي أو العلاج.

وبحسب حصيلة "رويترز"، لا يوجد حاليًا علاج للوقاية أو الشفاء من فيروس كورونا، الذي أودى بحياة ما يقرب من 380.000 شخص حول العالم.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، إن العديد من المعايير تستخدم لتصنيف المخاطر البيولوجية وليس لأي منها وزن أكثر من غيره.

وأضافت المتحدثة: "أن وجود أو غياب العلاج الوقائي لا يمكن اعتباره معيارًا مستقلًا".