كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الدنمارك تعتقل ستة بتهمة الاحتيال الضريبي وغسيل الأموال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الشرطة الدنماركية القبض، اليوم الأربعاء، على ستة أشخاص فيما يتعلق بتهمة الاحتيال الضريبي وغسيل الأموال بقيمة 220 مليون كرونة دنماركية (33 مليون دولار)، حسبما أعلنت النيابة العامة للجرائم الاقتصادية في الدنمارك.

وقال النائب العام، إن المتهمين يشتبه في كونهم جزءًا من "شبكة إجرامية عالية الاحترافية وحسنة التنظيم مع خيوط لبلدان أخرى"، كما أوردت وكالة "رويترز".

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في سياق منفصل، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسن، يوم الجمعة الماضي، إن الدنمارك سوف تعيد فتح الحدود لاستقبال السائحين من ألمانيا والنرويج وأيسلندا اعتباراً من يوم 15 يونيو المقبل.

وأضافت فريدريكسن: أنه يتوجب على الزائرين إثبات أن لديهم حجزًا لا يقل عن ست ليال في موقع تخييم أو منزل لقضاء العطلات، خارج العاصمة كوبنهاجن.