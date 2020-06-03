كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إعادة فتح منطقة البحر الكاريبي للسياحة هذا الشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعيد مجموعة من جزر الكاريبي فتحها هذا الشهر للسياحة الدولية، على أمل تلميع سمعتها كواحات من الهدوء بعد احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد وتنفيذ بروتوكولات جديدة صارمة للصحة العامة.

تعتبر أنتيجوا وبربودا، وجزر فيرجين الأمريكية، وسانت لوسيا أول من أُعيد فتحها هذا الأسبوع. ومن المقرر أن تتبع جامايكا وأروبا في وقت لاحق من الشهر، مع التواريخ المستهدفة لشهر يوليو لجزر البهاما والجمهورية الدومينيكية، كما أوردت وكالة "رويترز".

منطقة البحر الكاريبي، المعروفة بشواطئها المليئة بالنخيل والمياه الفيروزية والمدن الاستعمارية، هي المنطقة الأكثر اعتمادًا على السياحة في العالم. هذه الخطوة هي اختبار تجريبي لمناطق أخرى تخطط لاستئناف السياحة بعد عمليات الإغلاق التي يسببها الوباء.

بينما تهدف النقاط السياحية الأخرى مثل اليونان إلى الحد من الوافدين من الدول ذات معدلات الإصابة المرتفعة، أولى الرحلات الجوية التي يستقبلها الكاريبي هي من الولايات المتحدة، التي لديها أكبر عدد من الحالات المبلغ عنها في العالم.

لكن مسؤولي السياحة المحليين يقولون، إن أمامهم خيار قليل. وشكل الأمريكيون ما يقرب من نصف زوار منطقة البحر الكاريبي البالغ عددهم 31.5 مليون زائر العام الماضي.

وقال وزير السياحة في أنتيجوا وباربودا، تشارلز فرنانديز، في مقابلة: "ماذا سننتظر؟ لقاح؟ إغلاق الدولة لمدة عامين؟".

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بدلاً من ذلك، ستقوم إعادة فتح الجزر بإجراء فحص صحي، بما في ذلك فحص درجة الحرارة عند الوصول، وتتطلب أو تشجع على استخدام كمامات الوجه في الأماكن العامة.

وحسب "رويترز"، فإنهم منقسمون حول ما إذا كانوا سيختبرون - على النحو الموصى به من قبل وكالة الصحة العامة الكاريبية - بسبب التكلفة والموثوقية ومدى التوفر. بدون اختبار، يمكن للزوار عديمة الأعراض أن تشكل خطرًا.

وأضاف "فرنانديز": "ستجري أنتيجوا وبربودا اختبارًا سريعًا للفيروس للزوار عند الوصول".

وقالت رئيس وزراء سانت لوسيا، ألين تشاستانت، لـ"رويترز"، إنه ستطلب شهادة لإجراء اختبار فيروس كورونا السلبي خلال 48 ساعة قبل المغادرة.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا سيعمل، نظرًا لعدم توفر الاختبارات على نطاق واسع عند الطلب في الولايات المتحدة.

لا تزال هناك مخاوف بشأن إعادة الافتتاح في البلدان التي لا تتطلب اختبار الوصول، مثل جامايكا.