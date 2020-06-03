كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مساعدات طبية من الإمارات إلى "داغستان" الروسية لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعمت دولة الإمارات، الأربعاء، داغستان الروسية، بطائرة مساعدات تحتوي على 9 أطنان من الإمدادات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكشف معضد حارب جابر الخييلي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية روسيا الاتحادية، أن المساعدات يستفيد منها 9 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال معضد حارب جابر الخييلي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية روسيا الاتحادية: "لطالما كانت روسيا وستظل شريكاً رئيسياً لدولة الإمارات في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية.. وعندما تنشأ ظروف صعبة، تصبح هذه الشراكات أكثر أهمية من أي وقت مضى في تعزيز أواصر التضامن وتقديم المساعدة المنقذة للحياة في جميع أنحاء العالم".

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وتابع معضد حارب جابر الخييلي: "مع إيصال المساعدات اليوم إلى داغستان، تؤكد دولة الإمارات التزامها بالعمل جنباً إلى جنب مع العاملين في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية في روسيا للتغلب على هذا الوباء".

وكانت دولة الإمارات، أرسلت في الأول من شهر يونيو الجاري شحنة من الإمدادات الطبية إلى غروزني الروسية لمساعدتها في التصدي لجائحة "كوفيد-19".

كما قدمت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 701 طن من المساعدات لأكثر من 61 دولة، استفاد منها نحو 701 ألف من المهنيين الطبيين.