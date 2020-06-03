كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأفغان يدينون قتل رجل دين بارز في انفجار مسجد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان القادة والمواطنون العاديون في أفغانستان، اليوم الأربعاء، مقتل رجل دين بارز في هجوم بقنبلة على مسجد في الحي الدبلوماسي المحصن في العاصمة كابول.

وقال مكتب الرئيس الأفغاني، أشرف غني، على "تويتر"، إنه وصف الهجوم بأنه جريمة ضد الإنسانية وعين فريقًا للتحقيق، كما أوردت وكالة "رويترز".

كما زار "غني" المستشفى حيث تم إحضار جثة "نيازي" لإبداء احترامه.

وأسفر الانفجار الذي قالت الشرطة، في بادئ الأمر أنه تفجير انتحاري لكنها قالت في وقت لاحق، إنه نتج عن عبوة مزروعة، عن مقتل شخصين يوم الثلاثاء، بينهم أياز نيازي، الباحث والإمام الصريح لمسجد وزير أكبر خان.

اشتهر نيازي بخطبه النارية التي انتقد فيها بانتظام "طالبان" والحكومة والقوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة في البلاد.

لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها. ونفت "طالبان" ضلوعها.

وقال السياسي البارز عبد الله عبد الله، الذي تم تعيينه مؤخرًا لرئاسة محادثات السلام مع "طالبان"، إن "الإرهابيين الإجراميين" ضربوا مرة أخرى "شخصية دينية شاهقة".

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وأضاف: "أنهم ينظرون إلى علماء الدين الكبار على أنهم تهديد كبير ضد أيديولوجيتهم المتطرفة".

دعا العديد من الأفغان وسائل التواصل الاجتماعي إلى يوم حداد رسمي.

المسجد هو واحد من أكثر الحراسة مشددة في البلاد ويقع في منطقة وسط كابول حيث توجد العديد من السفارات ومكاتب المنظمات الأجنبية.

على الرغم من هدوء القتال في الأيام الأخيرة، بعد وقف لإطلاق النار دام ثلاثة أيام بين الحكومة وطالبان أواخر الشهر الماضي بمناسبة نهاية شهر رمضان، إلا أن الهجمات كانت مستمرة.

لقى شخصان مصرعهما وأُصيب اثنان فى كابول يوم الاحد عندما اصطدمت حافلة كانت تقل موظفين فى تليفزيون خورشيد الخاص بقنبلة على جانب الطريق.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم، الذي تحمل مسؤولية اقتحام مستشفى للولادة في كابول الشهر الماضي.

وقالت الشرطة في اقليم قندهار الجنوبي، إن تسعة مدنيين قتلوا وأصيب خمسة عندما انفجرت قنبلة على جانب الطريق في عربتهم يوم الاربعاء.