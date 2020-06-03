كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تعارض الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان قبل ذكرى 4 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوردت وكالة "{ويترز"، أن وسائل الإعلام الحكومية الصينية كانت تستمتع في أيام الاحتجاجات الفوضوية في الولايات المتحدة وتسلط الضوء على تهديد الرئيس دونالد ترامب باستخدام القوات، حتى مع اقتراب الذكرى السنوية لقمعها العسكري ضد المتظاهرين قبل 31 عامًا - الحملة الدموية التي شنتها في ساحة تيانانمن في العام 1989 على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في بكين.

وقالت الوكالة: "لعدة أيام، غطت وسائل الإعلام الصينية بشكل بارز الاحتجاجات في أعقاب مقتل شرطة مينيسوتا لجورج فلويد، رجل أسود غير مسلح، على النقيض من ذلك بدعم السياسيين الأمريكيين للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج".

وقال هو شي جين، محرر صحيفة جلوبال تايمز، صحيفة شعبية وطنية تصدرها صحيفة الشعب اليومية الحاكمة للحزب الشيوعي الحاكم، إن الولايات المتحدة كانت تحتفل بذكرى تيانانمن "بطريقة فريدة".

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وأضاف باللغة الإنجليزية على "تويتر": "يتم إرسال الجيش الأمريكي إلى المدن والشرطة تفتح النار. تثبت الولايات المتحدة أهمية الصين لاستعادة النظام في عام 1989. ولكن في ذلك الوقت، كان تدمير النظام الصيني أسوأ بكثير من الولايات المتحدة الآن".

ودفعت احتجاجات هونج كونج العام الماضي، والتي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف، بكين الشهر الماضي، إلى إعلان أنها ستفرض تشريعات للأمن القومي على المستعمرة البريطانية السابقة.

لم يتم الاحتفال بالذكرى السنوية لـ4 يونيو لإطلاق قوات المتظاهرين الطلاب النار في ساحة تيانانمن في بكين عام 1989، والتي تقول جماعات حقوقية وشهود، أنها ربما قتلت الآلاف، في البر الرئيسي ونادرًا ما تذكرها وسائل الإعلام الرسمية باللغة الصينية.

يوم الاثنين، تعهد ترامب باستخدام القوة العسكرية إذا لم يتم قمع العنف الأمريكي.