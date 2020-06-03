كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عالم أوبئة في السويد: كان يجب فعل المزيد لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أندرس تيجنيل، كبير علماء الأوبئة في وكالة الصحة العامة، اليوم الاربعاء، بأنه كان ينبغي على السويد أن تفعل المزيد لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومنع معدل الوفيات أعلى بكثير مما كان عليه في البلدان المجاورة.

وقال أندرس تيجنيل، إنه كان يتعين على السويد بعد فوات الأوان أن تفعل المزيد، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "تيجنيل" للإذاعة السويدية: "إذا واجهنا نفس المرض ونعرف بالضبط ما نعرفه عنه اليوم، أعتقد أننا سننتهي في نهاية المطاف بفعل شيء بين ما فعلته السويد وما فعله بقية العالم".

وأوضح: "نعم، أعتقد أنه كان بإمكاننا القيام بعمل أفضل فيما فعلناه في السويد بشكل واضح."

وأردف "تيجنيل"، أنه من الصعب معرفة التدابير التي اتخذت في مكان آخر والتي ربما كانت الأكثر فعالية في السويد.

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وقال: "ربما سنكتشف ذلك الآن بعد أن بدأ الناس في إزالة التدابير، واحدة تلو الأخرى. وبعد ذلك ربما سنحصل على نوع من المعلومات حول ما، بالإضافة إلى ما قمنا به، يمكننا القيام به دون اعتماد إغلاق كامل."

وقتل ما يقرب من 4500 سويدي في تفشي المرض، وهو معدل وفيات أعلى منه في الدنمارك والنرويج وفنلندا، وتزايد الانتقاد بشأن قرار الحكومة بعدم فرض إجراءات الإغلاق بشكل صارم مثل أي مكان آخر في أوروبا.

في حين أغلقت معظم أوروبا، بما في ذلك النرويج والدنمارك وفنلندا، المدارس والمحلات التجارية والشركات، مما أدى إلى توقف معظم المجتمع، اعتمدت السويد بشكل أكبر على التدابير الطوعية، والتشتيت الاجتماعي، والنصيحة الصحية العامة لوقف انتشار المرض.

وأغلقت بيوت رعاية للزوار في أواخر مارس، لكن حوالي نصف الوفيات في البلاد كانت بين كبار السن الذين يعيشون في مرافق الرعاية.