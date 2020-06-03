حذر المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني من تطبيقات مخصصة للمحادثة، أو التواصل في عدد من وسائط التواصل الاجتماعي.
وقال محمد بلمهيدي، رئيس المركز المغربي للحماية من الإبتزاز الإلكتروني، في حديثه مع “اليوم 24″، إنه تواصل مع الضحايا في بعض المدن المغربية، وقعن في شباك هذه التطبيقات.
وأوضح المتحدث نفسه، أن القائمين على هذه التطبيقات للشات، يستدرجون الضحايا، وأغلبهن قاصرات على أساس أنهن سيشتغلن في مجال التسويق.
وبعد ذلك، يوجه القائمون على هذه التطبيقات، التي تسوق بعض المنتوجات، يضيف المصدر نفسه، الفتيات إلى التعري عبر الكاميرا مقابل مبالغ مالية مهمة.
وأضاف رئيس المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني، أنه في بعض المرات، تتطور الأمور إلى إقناع الضحايا بممارسة الجنس عبر كاميرا، مقابل مبالغ مالية.
ودعا محمد بلمهيدي، رئيس المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني أمهات، وآباء، وأولياء الأمور إلى مراقبة التطبيقات، وبرامج الشات المثبة على هواتف أبنائهم، والابلاغ عن أي استغلال كيفما كان.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز حقوقي: استدارج قاصرات عبر تطبيقات “الشات” لممارسة الدعارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.