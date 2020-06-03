فيديو: يونس الميموني
قال أصحاب المقاهي في طنجة، أمس الثلاثاء، إن قرار وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بتسليم الطلبات المحمولة، وخدمات التوصيل إلى الزبائن لن تمكنهم من تغطية التزاماتهم.
وكشف المتحدثون أنفسهم لـ”اليوم 24″ أنهم ملزمون بتأدية مصاريف كثيرة، من بينها أجور المستخدمين، وواجبات الكراء، والضرائب، والضمان الاجتماعي، وفواتير الماء والكهرباء.
وأضاف أصحاب المقاهي في طنجة، أنهم يعانون من تراكم الديون عليهم، بعد أزيد من شهرين ونصف الشهر من الإغلاق، مطالبين المسؤولين بالتدخل لمساعدتهم، من أجل تعويضهم لتجاوز هذه الأزمة.
كانت هذه تفاصيل خبر امتنعوا عن العمل.. أرباب المقاهي في طنجة: عندنا مصاريف وخسنا تعويض باش نبداو من الصفر- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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