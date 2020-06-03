إسبانيا تجلي مواطنيها والمقيمين العالقين في المغرب عبر رحلات بحرية خلال الأسابيع المقبلة

تستمر إسبانيا في إجلاء مواطنيها، والمقيمين العالقين فى المغرب منذ أزيد من شهرين، وذلك بسبب أزمة “كوفيد-19″؛ حيث أعلنت السفارة الإسبانية في المغرب، عن تنظيم رحلتين في الأسابيع المقبلة، بواسطة العبارات.
وفي تفاصيل الرحلتان؛ أوضحت السفارة الإسبانية في المغرب أن الرحلة الأولى ستنطلق أيام 10 و11 يونيو الجاري، إنطلاقا من ميناء طنجة إلى مدينة مالقا الإسبانية، وبالنسبة إلى الرحلة الثانية، من المرتقب أن تنطلق أيام 17و18 يونيو الجاري، من ميناء طنجة إلى مالقا.
ومن ناحية أخرى، أكدت السفارة الإسبانية في الرباط أن السفن، التي ستغادر، يومي الأربعاء، والخميس، من الأسبوع المقبل، ستديرها شركة “ترسمميدانيا” البحرية، على عكس الرحلات السابقة، التي كانت تديرها السفن التابعة لشركة “بالاريا”.
إلى ذلك، لم يتم بعد تأكيد الجدول الزمني لهذه الرحلات، ولكنه عادة ما يكون هو نفسه: المغادرة الساعة 2:00 مساءً (بالتوقيت المغربي) والوصول إلى مالقا سيكون في الساعة 8:00 مساء من التوقيت الإسباني، وسعة هذه السفن تحمل أكثر من 800 شخص.
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