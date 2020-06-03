أمزازي يعلن تمويل مجموعة ثانية من برنامج البحث العلمي في مجالات ذات صلة بكورونا

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن تمويل مجموعة ثانية من برنامج البحث العلمي في مجالات ذات صلة بفيروس كوفيد-19، بشراكة مع الجامعات.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها قررت تمويل مجموعة ثانية من بين 147 مشروعا، حصلت على رأي جد إيجابي، من طرف الأقطاب الجهوية الجامعية الأربعة، وتم تقييمها من طرف خبراء المركز الوطني للبحث العلمي والتقني.

وقد أسفرت العملية المذكورة، بحسب الوزارة، على دعم 88 مشروعا، 70 في المائة منها تهم المجال العلمي، والطبي، والتكنولوجي، و20 في المائة تهم مجال العلوم الاقتصادية، والسياسية، فضلا عن 10 في المائة تهم مجال العلوم الإنسانية، والاجتماعية، وسيتم إنجاز هذه البحوث في آجال لا تتعدى السنة.

يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي-، كانت قد أعلنت، قبل أسابيع، عن المرحلة الأولى من برنامج البحث العلمي في مجالات ذات صلة بفيروس كوفيد-19، التي أسفرت عن تمويل 53 مشروعا.

