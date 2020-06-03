إتحاد الطيران “إياتا” يستشرف مستقبل القطاع ويحصي 314 مليار دولار من الخسائر ونحو ضعفها من الديون

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي”إياتا” استئناف قطاع الطيران أعماله تدريجياً، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في حال الالتزام بخطط إعادة الإطلاق.

وقال الاتحاد في بيان، أمس الثلاثاء، إن عودة النشاط تتطلب جهدا، وتعاونا ما بين شركات الطيران، والمطارات، والحكومات، وغيرها من الأطراف المعنية.

وذكر الاتحاد نفسه أن قرار عودة شركات الطيران إلى مزاولة أعمالها، يعتمد على تقييم الحكومات للمخاطر، للحد من انتشار الفيروس، عبر وضع سلسلة من الإجراءات الاحترازية المبنية على حقائق، وأسس علمية، تخفف خطر انتقال الفيروس بين الدول.

وبدأت عدد من الشركات استئناف الرحلات إلى عدة وجهات محددة، خلال يونيو الجاري.

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ورجح “إياتا” انتعاش الطيران تدريجياً، خلال الربعين الثالث، والأخير، من العام الحالي، لكن لن تعود نسب النمو إلى ما كانت عليه في عام 2019 حتى عام 2023، حسب أفضل السيناريوهات المتفائلة.

وأفاد البيان بأن المشهد التشاؤمي يشير إلى ظهور موجة ثانية من الفيروس، ما يعطل تعافي قطاع الطيران قريباً.

وتكبدت شركات الطيران على مستوى العالم خسائر تقدر بـ314 مليار دولار، خلال 2020، إلى جانب 550 مليار دولار ديون تترتب عليها، والتي لن تستطيع التخلص منها، خلال السنوات المقبلة، وفق البيان.

وأدت أزمة “كورونا” إلى تراجع متوسط عدد الرحلات اليومية حول العالم إلى 81 في المائة، في نهاية الربع الأول من العام الحالي، بسبب توقف الطائرات في المطارات.