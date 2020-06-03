الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة.. وعباس يمدد حالة الطوارئ لـ30 يوما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر رئيس الدولة الفلسطينية، محمود عباس، مرسوما بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من الرابع من حزيران/ يونيو الجاري، كما أنه أصدر قرارا بقانون صادق فيه على هذا المرسوم، وذلك في إطار مكافحة وباء "كورونا" المستجد، بينما تعلن الصحة الفلسطينية صفر إصابات جديدة.

بينما أفاد المتحدث باسم الحكومة برام الله، إبراهيم ملحم، اليوم الأربعاء، أن "الوضع القائم يبقى كما هو ولا يوجد أي إغلاقات، وحالة الطوارئ للسيطرة على أي مناطق تظهر فيها إصابات خلال الفترة القادمة وللتعامل مع الوباء".

وأعلنت وزيرة الصحة، مي كيلة، أنه لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا في فلسطين منذ أمس، وأن نتائج 200 عينة ظهرت نتائجها سلبية.

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وأوضحت كيلة في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم الأربعاء، أن عدد الحالات المصابة بكورونا هو 94، منها 23 حالة في القدس وضواحيها، و13 في الخليل، و16 في قلقيلية، و42 حالة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن المصاب بعد 21 يوما من إصابته يتم إعلان تعافيه حتى لو كانت النتيجة إيجابية وفقا لمعايير محددة أبرزها عدم وجود أعراض كالحرارة وغيرها، موضحة أن بقايا فيروس تبقى في جسم المصاب إلا أنها غير معدية، ما يدعو إلى ضرورة التزام المتعافي بالحجر المنزلي لـ 14 يوما.

وختمت كيلة بقولها إن فرقا ستتوزع على كافة المحافظات اليوم من أجل متابعة تنفيذ البروتوكول الصحي في المؤسسات نظرا لعدم وجود التزام من عدد من المؤسسات بالإجراءات الصحية المطلوبة.