أم الفحم: سائقو الجرارات يحتجون مجددا أمام البلدية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر عدد من سائقي الجرارات في أم الفحم، اليوم الأربعاء، أمام بلدية أم الفحم، وذلك احتجاجا على المبالغ التي يدفعونها مقابل نقل النفايات والأوساخ إلى مكب النفايات في المدينة.
واحتج السائقون على إغلاق الشارع المؤدي إلى مكب النفايات من قبل البلدية، الأمر الذي يُصعب عليهم الوصول إلى المكب.
وطالب سائقو الجرارات بلدية أم الفحم، بتوفير حلول فورية للمشاكل التي تواجههم.
وقال أحد السائقين، إن "هذه المشاكل تجعل المواطنين يلقون النفايات على قارعة الطريق في المدينة".
يذكر أن سائقي الجرارات احتجوا عدة مرات على الأمور التي يعانون منها.
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