ديمبلي يفكر في الانتقال إلى يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، بات يفكر في الرحيل عن صفوف فريقه برشلونة الإسباني، في الميركاتو الصيفي القادم.
وكشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن تغير قناعات اللاعب في البقاء في كامب نو، في ظل سعي يوفنتوس للحصول على خدماته.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم الأربعاء إنه من المعروف أن يوفنتوس يرغب في ضم ديمبلي على سبيل الإعارة، لا سيما في ظل سجل اللاعب المليء بالإصابات المتكررة، قبل أن تكشف عن تطور جديد.
وأوضحت "ديمبلي ينظر الآن بجدية إلى كل الإمكانيات المقدمة من النادي الإيطالي ضمن العرض، خاصة أنه يبحث فعليا عن فرصة أكبر للعب".
ومن المتوقع أن تشهد فترة الانتقالات الصيفية صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس، حيث يتمسك بلوغرانا بضم ميراليم بيانيتش، لاعب وسط بيانكونيري.
ولفتت الصحيفة إلى إن رغبة يوفنتوس في ضم ديمبلي ترتكز على واقع تقدم الجناح الكولومبي خوان كوادرادو في العمر (32 سنة)، وعدم اقتناع ساري بأداء فيديريكو برنارديسكي في هذا المركز.
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