ريال مدريد يسعى لتجنب سيناريو مبابي مع هالاند

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد الإسباني يسعى لتجنب ما حدث مع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، من أجل الفوز بخدمات نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند.
واقترن اسم هالاند (19 عامًا) بالانتقال لريال مدريد، الذي يسعى لتعزيز خط هجومه، بعد فشل الصربي لوكا يوفيتش في تحقيق الإضافة المرجوة.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد استفاد كثيرا من قيام باريس سان جيرمان بتفعيل خيار شراء ماورو إيكاردي من باريس سان جيرمان بشكل نهائي، وهو ما كان سببًا في انسحابه من سباق ضم هالاند.
ورغم ذلك فإن ريال مدريد ليس الطامح الوحيد لضم هالاند، فهناك أيضًا يوفنتوس، والذي يسعى لإيجاد بديل لنجمه كريستيانو رونالدو، ذو قدرات التهديفية العالية.
وعلى الرغم من صعوبة حسم الصفقة هذا الصيف، في ظل الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا، سيكون ريال مدريد مطالبا بوضع النقاط فوق الحروف في صفقة هالاند لضمان إتمامها عقب الموسم المقبل.
وسيفعل الريال ذلك حتى لا يكرر ما حدث مع مبابي، عندما كان قادرًا على ضمه قبل انتقاله لسان جيرمان، والآن عليه دفع ملايين طائلة للفوز بخدماته.
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