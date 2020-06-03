"طالعات" تنظم مظاهرة احتجاجية وفاءً لأرواح الشهداء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ينظم حراك "طالعات" مظاهرة يوم الثلاثاء المقبل، على خلفية مقتل الشهداء، إياد الحلّاق، فادي سمارة، مصطفى يونس، بهاء العواودة وسلامة أبو كف، ورامي غلبان والشهيد الطفل، زيد قيسية.

وأوضحت "طالعات" في منشورها على "فيسبوك" أنه سواء في القدس أو في النقب أو في عرعرة، في الخليل أو في غزة، لا فرق بين فلسطينيّـ/ة وآخر/أخرى أمام آلة القمع والإجرام الصهيونية. وما يجري اليوم هو استمرار لسنوات من القمع والعنف سلب فيها هذا الاستعمار الوحشي أرواح مئات الآلاف من الشهداء والشهيدات في فلسطين والشتات.

وأضافت "طالعات" أن هذا الفقدان الموجع يأتي في ظلّ تردٍّ سياسيّ فلسطينيّ عام، فضلًا عن وجود قيادةٍ سياسية تساهم في قمع وتمزيق الشعب الفلسطيني.

وختمت "طالعات" بقولها إن "وفاءً لأرواح شهدائنا وانطلاقًا من إيماننا بوحدة نضالنا الذي لن يتحقّق إلا بمسار عنيد من أجل فلسطين حرّة ومجتمع عادل، ندعوكن/م في حراك #طالعات للمشاركة في مظاهرات يوم الثلاثاء القادم الموافق 9/6.