الناصرة: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب يبلغ من العمر 33 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة، بعد ظهر اليوم الأربعاء.
وفي التفاصيل، فإن ملثما أقدم على إطلاق النار على الشاب في منطقة "جبل القفزة"، ثم لاذ بالفرار من المكان.
وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.
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