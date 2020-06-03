والد الشهيد إياد الحلاق: أرفض استقبال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رفض والد الشهيد، إياد خير الحلاق، استقبال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي في بيت العزاء، بعد تواصل جهات معه لاستقبال الوزير، مؤكدا أنه لن يستقبل بأي شكل من الأشكال أي ممثل رسمي عن الحكومة الإسرائيلية.

وقال خير الحلاق في حديثه لـ"عرب 48" إنه "رفضت رفضًا قاطعًا أن يزورني أي ممثل رسمي من إسرائيل، كما يقول المثل العربي ‘يقتل القتيل ويمشي في جنازته‘، لن أقبل بأي شكل من الأشكال زيارة أي مسؤول رسمي من قبل الحكومة الإسرائيلية أو الجهات العسكرية الإسرائيلية".

وأضاف أنه "نتابع قضية استشهاد ابني منذ البداية، ولدينا محام يتابع القضية بشكل دقيق، فالقدس كما تعلمون مصورة بشكل كامل لشوارعها، وحتى اليوم لم نتلق أي تفاصيل وفرتها الشرطة أو غيرها حول ما حدث وتوثيقه، ولكننا سنواصل المتابعة".

وختم الحلاق بالقول إنه "تربطني علاقات شخصية بيهود، ومن الطبيعي أن يقدموا العزاء، ولكنني أتحدث عن صفة الوزير الرسمية، وهذا من أرفض أن يقوم بزيارتي. نحن في ظروف صعبة للغاية في هذه الأيام، فالمأساة كبيرة جدًا وما تعرضنا له أقسى من التحمل".