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شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 8 وفيات و738 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 3 يونيو 2020
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الاربعاء تسجيل ثماني وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 67 حالة.
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، إنه تم تسجيل 738 إصابة جديدة بالفيروس ليترفع ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 13538 حالة.
وقالت الوزارة إن الإصابات تشمل 324 حالة لعمانيين، و414 لغير عمانيين. وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 2845.
ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
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