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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في قطر والان مع التفاصيل
الأربعاء 3 يونيو 2020
أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 45 حالة.
وقالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على تويتر، إنه تم تسجيل 1901 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 62160 حالة.
وأشارت إلى تسجيل 1506 حالات شفاء من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 37542 حالة.
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