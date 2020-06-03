أعلنت الشرطة البريطانية أنها تتعامل مع "سيارة مشبوهة" وسط العاصمة لندن، فيما أكد برلماني محافظ أنه سمع بأن سيارة صعدت فوق الرصيف وصدمت مارة قرب ساحة سلون سكوير. يتبع..

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كانت هذه تفاصيل خبر سيارة تصدم حشداً من المارة وسط لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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