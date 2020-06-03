تعرف على آلية تحديد ممثلي العراق في دوري أبطال آسيا وكأس العرب

وقال نائب رئيس نادي القوة الجوية العميد وليد الزيدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "الاجتماع خلص الى اتخاذ قرار بإلغاء الدوري الممتاز للموسم الحالي موضحا أن ذلك جاء حسب توصيات خلية الازمة بعدم التجمعات في الاماكن المزدحمة ومنها الملاعب وكثرة الاصابات خوفا من تفشي الوباء وعدم السيطرة عليه".وأضاف الزيدي "كنا نمني النفس بإعادة النشاط المهم واسعاد الجماهير ومنها عشاق الصقور لكن نحن مع المصلحة العامة ومنها سلامة وصحة اللاعبين بالدرجة الاولى كونهم ثروة وطنية يمثلون العراق في المحافل الدولية وايضا انديتهم في المشاركات الاسيوية وبدورنا نطبق كل تعليمات خلية الازمة الحكومية وما يصدر منها من تعليمات".

وتابع أن "بطولة تنشيطية ستنطلق شهر اب المقبل لتحديد مقاعد ممثلي العراق في البطولات الخارجية"، لافتا إلى أن " تعليمات ستصدر من قبل الهيئة التطبيعية بشأن الامور الادارية والمالية المتعلقة بعقود مدربي ولاعبي الاندية".



يذكر ان العاشر من ايلول القادم سيكون موعدا لانطلاق منافسات الدوري الكروي المقبل.