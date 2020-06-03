تعرف على آلية تحديد ممثلي العراق في دوري أبطال آسيا وكأس العرب

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2020-06-03 | 15:23
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حددت اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، آلية تحديد الفرق المشاركة في البطولات الخارجية الموسم المقبل ومنها دوري ابطال آسيا وكأس الأندية العربية.
وأضاف الزيدي "كنا نمني النفس بإعادة النشاط المهم واسعاد الجماهير ومنها عشاق الصقور لكن نحن مع المصلحة العامة ومنها سلامة وصحة اللاعبين بالدرجة الاولى كونهم ثروة وطنية يمثلون العراق في المحافل الدولية وايضا انديتهم في المشاركات الاسيوية وبدورنا نطبق كل تعليمات خلية الازمة الحكومية وما يصدر منها من تعليمات".
وتابع أن "بطولة تنشيطية ستنطلق شهر اب المقبل لتحديد مقاعد ممثلي العراق في البطولات الخارجية"، لافتا إلى أن " تعليمات ستصدر من قبل الهيئة التطبيعية بشأن الامور الادارية والمالية المتعلقة بعقود مدربي ولاعبي الاندية".
يذكر ان العاشر من ايلول القادم سيكون موعدا لانطلاق منافسات الدوري الكروي المقبل.
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