الصحة تصدر بياناً بعد اقتحام صحة ذي قار وتطالب بحماية مؤسساتها ومنتسبيها

أصدرت وزارة الصحة، الأربعاء، بياناً بعد اقتحام صحة ذي قار، فيما طالب بحماية مؤسساتها ومنتسبيها.
وأكدت أن "باب الشكوى على اي مؤسسة او موظف مسؤول متاح وبالطرق القانونية التي كفلتها التشريعات الدستورية وان مثل هذه الاعتداءات تربك المؤسسات الصحية وتؤثر سلباً على تقديم الخدمات العلاجية والوقائية بمختلف مستوياتها خصوصاً في هذه الاوقات العصيبة حيث يتصدى منتسبو وزارة الصحة والبيئية لجائحة كورونا منذ اشهر وسبقها وقفتهم المشرفة في علاج جرحى المتظاهرين".
وطالبت وزارة الصحة، الجهات المعنية كافة بـ "حماية مؤسساتها ومنتسبيها وان يحاسب المخالفون وفق القانون وان يكون دعم المؤسسات الصحية وأبطال الجيش الأبيض أولوية الجميع".
وكان ناشطون قد تناقلوا فيديو على موقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام عدد من المتظاهرين باقتحام مكتب مدير عام صحة ذي قار، واجبروه على الاستقالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تصدر بياناً بعد اقتحام صحة ذي قار وتطالب بحماية مؤسساتها ومنتسبيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.