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المانيا تعلن رفع الحظر عن السفر الى 29 دولة في الاتحاد الاوروبي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

المانيا تعلن رفع الحظر عن السفر الى 29 دولة في الاتحاد الاوروبي

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الحكومة الألمانية ،اليوم الاربعاء، رفع الحظر عن السفر الى 29 دولة اعتباراً من 15 يونيو الجاري.

 

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واوضح وزير الخارجية الالماني هايكو ماس عقب اجتماع للحكومة ،بان رفع الحظر سيشمل 26 دولة في الاتحاد الاوروبي اضافة الى ايسلندا والنرويج وسويسرا وليختشتاين.

 

وكانت قد اعلنت الحكومة الألمانية  في مارس الماضي وقف السفر من والى 200 دولة بسبب انتشار المستجد (كوفيد-19).

 

وارتفعت عدد الاصابات بفيروس كورونا في المانيا الى 182370 ووفاة 8551 حالة، وتماثل 167300 حالة للشفاء من الفيروس

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