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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 710 إصابات جديدة بكورونا و4 وفيات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاربعاء تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" في البلاد إلى 230 حالة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم تسجيل 710 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 29359 حالة.
ولفت إلى أن 191 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 1469 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 15750.
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