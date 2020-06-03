شكرا لقرائتكم صورة من أرقى جادة بمانهاتن.. وترمب: الحرس الوطني جاهز! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد الاعتداءات العنيفة التي شهدتها مانهاتن الثلاثاء في ظل موجة التظاهرات التي عمت الولايات المتحدة احتجاجاً على مقتل جورح فلويد علي أيدي الشرطة في مينيابوليس الأسبوع الماضي، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب على تويتر الأربعاء أن "الحرس الوطني جاهز!".

وأرفق ترمب تغريدته بصورة من الجادة الخامسة في مانهاتن تظهر الوضع الحالي فيها، وكيف عمد الحرس إلى حماية بعض واجهات المحال التي تعرضت أمس للتكسير والسرقة، عبر وضع ألواح خشبية على ما يبدو في الصورة.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن مئات الأشخاص اندفعوا إلى الجادة الخامسة، التي تضم أحد أرقى الشوارع في البلاد، واقتحموا عدداً من المحال التجارية.

كما انتشرت مقاطع مصورة تظهر مجموعة من المشاغبين داخل المتجر الرئيسي لمايسي في مانهاتن، والذي يعد من بين أكبر المتاجر في البلاد. وعمد عدد من الشبان إلى تكسير واجهات المحال، وإضرام النار فيها.

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إلى ذلك، أفادت وسائل الإعلام بوقوع اعتداء على رجال شرطة في المدينة، وإصابة عنصرين بعد صدمهما بسيارة.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الأميركية كانت أعلنت الثلاثاء عن نشر قوات في عدة ولايات لمواجهة الاحتجاجات.

يذكر أن شرارة تلك الاحتجاجات انطلقت في البداية اعتراضاً على مقتل فلويد الذي لفظ أنفاسه بعد أن بقي شرطي أبيض جاثماً بركبته على رقبته لما يقرب من تسع دقائق يوم 25 مايو/أيار في مينيابوليس.

ووجهت لضابط الشرطة تهمة القتل من الدرجة الثالثة وتهمة القتل غير العمد من الدرجة الثانية. كما أقيل ثلاثة ضباط آخرون متورطون إلا أنه لم توجه لهم اتهامات، إذ كانوا حاضرين خلال الحادث لكنهم لم يقوموا بأي خطوة لمنع عنف زميلهم.