شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" توافق على موازنة القومى للبحوث الجنائية بقيمة 51.3 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وافقت لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاربعاء، علي موازنة المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية للعام المالي 2020/2021، والتي تقدر بنحو 51 مليون و343 ألف جنية، مقابل 47 مليون و464 ألف جنية العام الجارى 2019/ 2020 وذلك بزيادة قدرها 3 ملايين و879 ألف جنيه.

وقدرت مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بالعام المالي الجديد بنحو 36 مليون و700 ألف جنية، مقابل 33 مليون و806 ألف جنية العام الجارى 2019/2020، أما الباب الثاني ( شراء السلع والخدمات) فقدر خلال العام الجديد بنحو 3 ملايين و308 ألف جنية مقابل 2 مليون و338 الف جنية العام الجارى.

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فيما بلغت المخصصات الموجهة للباب السادس حيث شراء الأصول غير المالية -(الاستثمارات) -خلال العام المالي الجديد 2020/2021 بنحو 10 ملايين و100 وهو ذات المبلغ المدرج العام المالي الجارى.

جاء ذلك بعد تأكيد أعضاء لجنة التضامن الإجتماعي والاسرة، علي أهمية دور المركز القومي للبحوث الإجتماعية في إجراء الأبحاث الهامة لاسيما في ظل جائحة كورونا، وسط مطالبات من رئيس اللجنة الدكتور عبد الهادي القصبي، بضرورة إعداد دراسة وبحث وافي حول ما بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد .