شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث الاجتماعية: نتبع سياسة العمل عن بعد بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت الدكتور سعاد عبد الرحيم، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية، أن الدولة تبذل جهود كبيرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، لافتاً إلى أن المركز لا يسمح بالتراخى حتى مع ظل العمل من المنزل، بل على العكس تماماً جاءت معدلات الإنتاج أعلى من أيام العمل العادية.

جاء ذلك خلال لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبى، لمناقشة مشروع الخطة والموازنة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية خلال العام المالى الجديد 2020/2021، في حضور الدكتور محمد درويش، مستشار وزيرة التضامن الإجتماعي.

وقالت مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن الفترة الماضية شهدت إعداد ما يقرب من 4 استطلاعات للرأى العام، وجار الإنتهاء من الاستطلاع الخامس، ويتم الحديث عن طرق الوقاية و التحديات التي تواجهها الدولة والمواطن و كيفية التفاعل مع الأزمة.

وأوضحت سعاد عبد الرحيم، أن جميع نتائج الاستطلاعات تصل إلي صانعي القرار، بهدف خدمة البلد في كافة القطاعات، مشيرة إلي أن المركز طالب العام الماضي بزيادة المخصصات العام الماضي ودعمته في ذلك لجنة التضامن الاجتماعى، لكننا نطالب العام الجارى فى أهمية تفعيل فكرة انتشار المركز ودوره.

ونوهت مدير القومي للبحوث الاجتماعية إلي أنها عملت حثيثاً من أجل سرعة الانتهاء من البحوث، بقولها : " لا يوجد بحث يستمر إجرائه لمدة عامين او 3 أعوام، و الاستطلاعات العاجلة تجرى فى اقل من 6 أشهر".

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