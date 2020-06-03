شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تهيب بالجمهور الالتزام بحظر التنقّل تفادياً للازدحامات المرورية والان مع التفاصيل

الأربعاء 3 يونيو 2020 أهابت شرطة أبوظبي بالجمهور اليوم الالتزام بالتعليمات الصادرة بخصوص حظر التنقّل من وإلى أبوظبي وبين مدنها.

وقالت شرطة أبوظبي عبر حسابها في "تويتر": "تهيب شرطة أبوظبي الجمهور الالتزام بالتعليمات الصادرة بخصوص حظر التنقّل من وإلى أبوظبي وبين مدنها تفادياً للازدحامات المرورية عند النقاط الامنية المتواجدة على طرق الإمارة، وأخذ التصاريح من موقع شرطة ابوظبي الالكتروني قبل التنقل وذلك دعما لمشروع المسح الوطني".

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