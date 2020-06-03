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إعادة فتح المساجد في قطاع غزة بشكل كامل

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 3 يونيو 2020

فتحت مساجد قطاع غزة أبوابها فجر الأربعاء بشكل كامل أمام المصلين، بعد إغلاق احترازي مؤقت استمر لنحو سبعين يومًا للوقاية من المستجد.

 

وأدت أعداد كبيرة من المصلين صلاة الفجر آخذين بالاعتبار الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارتا الأوقاف والصحة في قطاع غزة.

 

وطلبت وزارة الأوقاف من المصلين إحضار سجادة خاصة للصلاة ووضع كمامة واقية والحفاظ على التباعد وتجنب المصافحة وعدم اصطحاب الأطفال والمرضى إلى المسجد، داعية المصلين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية.

 

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وكانت الوزارة ذكرت في بيان سابق أنه "سيقوم العاملون في المساجد بتعقيمها بشكل مستمر وفتحها قبل الآذان بعشر دقائق، وتقليص مدة الانتظار ما بين الآذان وإقامة الصلاة".

 

ومنعت السلطات في غزة منذ 25 مارس المصلين من أداء الصلاة في المساجد، وطلبت منهم الصلاة في منازلهم. لكنها سمحت بأداء صلاة عيد الفطر أواخر الشهر الماضي.

 

وأحصى قطاع غزة 61 إصابة بفيروس كورونا المستجد ووفاة واحدة، و18 حالة تعافي.

 

ويتواجد جميع المصابين بالفيروس الذين كانوا قد عادوا من السفر، في مركز للحجر الصحي بالقرب من معبر رفح الحدودي مع مصر.

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