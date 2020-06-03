- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا كورونا في إيران والان مع التفاصيل
الأربعاء 3 يونيو 2020
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 160 ألفا و696 شخصا، بعد تسجيل 3 آلاف و134 إصابة جديدة في آخر 24 ساعة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في تصريحات صحفية، أن حصيلة الوفيات إثر مضاعفات الفيروس التاجي بلغت 8 آلاف و12 شخصا، بعد وفاة 70 مريضا في الأربعين وعشرين ساعة الماضية.
ولفت جهانبور إلى أن إجمالي عدد المتعافين في إيران من فيروس كوروونا (كوفيد 19) الذي يصيب الجهاز التنفسي وصل إلى 125206 شخصا، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا).
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع ضحايا كورونا في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.