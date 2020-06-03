الإمارات ترسل مساعدات إلى "داغستان" الروسية لمكافحة كورونا

الأربعاء 3 يونيو 2020

أرسلت دولة الإمارات، الأربعاء، طائرة مساعدات تحتوي على 9 أطنان من الإمدادات الطبية إلى داغستان الروسية، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



ويستفيد منها 9 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، قال معضد حارب جابر الخييلي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية روسيا الاتحادية: "لطالما كانت روسيا وستظل شريكاً رئيسياً لدولة الإمارات في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية.. وعندما تنشأ ظروف صعبة، تصبح هذه الشراكات أكثر أهمية من أي وقت مضى في تعزيز أواصر التضامن وتقديم المساعدة المنقذة للحياة في جميع أنحاء العالم".

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وتابع: "مع إيصال المساعدات اليوم إلى داغستان، تؤكد دولة الإمارات التزامها بالعمل جنباً إلى جنب مع العاملين في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية في روسيا للتغلب على هذا الوباء".

وأرسلت دولة الإمارات في الأول من شهر يونيو الجاري شحنة من الإمدادات الطبية إلى غروزني الروسية لمساعدتها في التصدي لجائحة "كوفيد-19".

وقدمت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 701 طن من المساعدات لأكثر من 61 دولة، استفاد منها نحو 701 ألف من المهنيين الطبيين.