طائرة مساعدات إماراتية إلى مدغشقر لمكافحة كورونا

الأربعاء 3 يونيو 2020

أرسلت دولة الإمارات الأربعاء طائرة مساعدات تحتوي على 9 أطنان من الإمدادات الطبية إلى مدغشقر، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها 9 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.



وحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قال خالد خليفة المعلا سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كينيا والسفير غير المقيم لدى مدغشقر: "إن دولة الإمارات مصممة على مساعدة الدول المحتاجة في تعزيز الكفاح العالمي ضد فيروس /كوفيد-19/.

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ومع تسليم المساعدات اليوم إلى مدغشقر، تؤكد دولة الإمارات التزامها بتزويد العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية بالإمدادات اللازمة وإعطاء الأولوية للصحة العامة خلال هذه الأوقات العصيبة".

وقدمت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 692 طنًا من المساعدات لأكثر من 60 دولة، استفاد منها نحو 692 ألفا من المهنيين الطبيين.