إندونيسيا تلغي الحج لعام 2020 تفاديا لكورونا

الأربعاء 3 يونيو 2020

قالت وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا إن البلاد ألغت الحج هذا العام في أكبر الدول الإسلامية سكانا بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.



ويخرج مئات الآلاف من الإندونيسيين سنويا في رحلات حج لزيارة الحرمين الشريفين في مكة والمدينة بالمملكة العربية السعودية، وتطبق إندونيسيا نظام حصص لا يسمح للشخص بآداء الحج سوى مرة واحدة كل 20 عاما وفقا لأمانة مجلس الوزراء.

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وكانت السلطات السعودية قالت بالفعل إن الحج والعمرة معلقان لحين إشعار آخر، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وقال فخر الرازي وزير الشؤون الدينية الإندونيسي إن قرار إلغاء رحلات الحج هذا العام اتخذ بسبب تفشي فيروس كورونا واستمرار القيود على السفر.

وكان من المقرر أن تبلغ حصة الحجاج الإندونيسيين هذا العام 221 ألف حاج وأفاد موقع الوزارة بأن 90 بالمئة منهم تقدموا بالفعل بطلبات للسفر.