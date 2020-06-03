شكرا لقرائتكم خبر عن دمرت آليات عسكرية.. غارات مكثفة تستهدف تجمعات للحوثيين غربي مأرب والان مع التفاصيل

الأربعاء 3 يونيو 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، مقاتلات عنيفة على تعزيزات وتجمعات للحوثيين غربي محافظة مأرب شرقي اليمن، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة، بأن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح. Advertisements وذكر أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيات وتدمير دبابة وعدد من الآليات القتالية. وأمس الأول، استهدفت مقاتلات التحالف بسلسلة غارات تعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي شرقي صنعاء، ما أسفر عن مقتل العشرات من عناصر الميليشيا وتدمير 15 طقماً وعربة قتالية.

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