شكرا لقرائتكم خبر عن قصف جوي ومدفعي يكبد المليشيا خسائر كبيرة في جبهة نهم والان مع التفاصيل

الأربعاء 3 يونيو 2020 لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، وجرح آخرين، في قصف لمدفعية القوات الحكومية، في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

واستهدف القصف المدفعي، تحركات لتعزيزات المليشيا الحوثية، كانت في طريقها لتعزيز مواقع تمركزها. Advertisements في السياق استهدفت مقاتلات التحالف، تعزيزاتها للمليشيا المتمردة، في الجبهة ذاتها. وأسفر القصف الجوي والمدفعي عن تدمير عدد من الآليات والعربات التابعة للمليشيا الحوثية، وجرح ومصرع من كان على متنها

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