شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. ننشر محاور جلسة نقاشية من "نورمبرج إلي لاهاي" و مابعدها مسيرة القضاء الجنائي الدولي والان مع التفاصيل

الأربعاء 3 يونيو 2020

تنعقد جلسة نقاشية اليوم الاربعاء بعنوان من نورمبرج إلي لاهاي و مابعدها: مسيرة القضاء الجنائي الدولي مع البروفسور أيمن سلامة استاذ القانون الدولي العام جمهورية مصر العربية. وننشر محاور جلسة اليوم الاربعاء بتوقيت اليمن مع البروفسور ايمن سلامة، حيث جاءت المحاور كالاتي: * المحكمة العسكرية الدولية لمقاضات كبار مجرمي الحرب الالمان عام 1945 * المحكمة العسكرية الدولية في طوكيو لمحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين عام 1946 * المحكمة الجنائية الخاصة للبنان Advertisements * الدوائر الاستثنائية لمحكمة جرائم الحرب في كمبوديا. * المحكمة الدولية الجنائية الخاصة " سيراليون" * الفارق بين محكمة طوكيو ومحكمة نورمبرج *المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة *المحكمة الدولية الخاصة برواندا * المحكمة الخاصة في السنغال لمحاكمة رئيس التشاد المخلوع " حسين حبري" ( آلية قضائية فريدة )

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