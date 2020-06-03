المليشيا تفتح نيرانها على أحياء التحيتا جنوب الحديدة والمشتركة ترد

الأربعاء 3 يونيو 2020

فتحت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، نيران أسلحتها المتوسطة صوب الأحياء السكنية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، فيما ردت القوات المشتركة على مصادر النيران واخمدتها في الحال.



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وأفادت مصادر محلية في التحيتا ان المليشيات الحوثية أطلقت النيران من سلاح الدوشكا صوب منازل المواطنين جنوب مركز المديرية. واكدت المصادر ان القوات المشتركة ردت على مصادر النيران بضربات مركزة في عمق مواقع بقايا جيوب المليشيات وتمكنت من إخمادها.

هذا وكانت القوات المشتركة قد اخمدت عمليات استهداف بقذائف الهاون والأسلحة المتوسطة في مديرية الدريهمي من قبل الحوثيين وكبدتهم خسائر فادحة جراء خروقات المليشيات للهدنة الأممية.