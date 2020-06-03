تجدد استهداف الحوثيين على القرى السكنية في الفازة جنوب الحديدة

الأربعاء 3 يونيو 2020

جددت مليشيات الحوثي – المدعومة من إيران – إستهداف القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، في إطار انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية.



مصادر محلية في الفازة أفادت، عن قيام المليشيات بإستهداف القرى السكنية ومزارع المواطنين بقذائف الهاون عيار 120 وقذائف آر بي جي في الوقت الذي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب المنازل في المنطقة بشكل مكثف.

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وأضافت المصادر ان عمليات الإستهداف الحوثية، أثارت حالة من الذعر في صفوف المدنيين، مما اضطر المزارعين لمغادرة مزارعهم خوفاً على حياتهم.

هذا وشهدت منطقة الفازة يوم أمس قصف مماثل من مليشيات الحوثي ضمن تصعيدها العسكري واختراق الهدنة الأممية في مختلف مناطق الحديدة دون مراعاة للوضع الإنساني القائم، في ظل الصمت الدولي وتخاذل الأمم المتحدة